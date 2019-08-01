Видео: Футбольные фанаты в Южной Корее подают иски против Роналду

, 12:21 Эфирная новость 19

Криштиану Роналду должен был выступить в звездном матче корейской лиги по договору с корпорацией The Fasta. Но ни в первом, ни во втором таймах звезда футбола так и не появился.

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Фото, видео : Ye Liangjun / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Южнокорейские фанаты футбола обиделись на Криштиану Роналду. Поводом послужил дружеский матч итальянского «Ювентуса», в котором играет знаменитый португалец, против звезд футбола Кореи. Зрителям обещали, что Роналду проведет на поле как минимум 45 минут. И, чтобы наблюдать именно за его игрой, болельщики съехались со всей страны.

Но легендарный форвард весь матч просидел на скамье запасных. Фанаты посчитали, что их обманули и теперь требуют вернуть им деньги за билеты. И сделать это должен именно «Ювентус», который нарушил обещания. Сумма иска впечатляет — 50 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты уверены, что Роналду готовится стать отцом в пятый раз.

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