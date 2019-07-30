Свежее фото Криштиано Роналду с невестой Джорджиной Родригес заставило фанатов футболиста заподозрить, что их кумир готовится стать отцом в пятый раз. На снимке с церемонии вручения престижной премии ежедневной испанской газеты Marca возлюбленная Роналду запечатлена в обтягивающем платье, которое подчеркивает явно округлившийся живот и более пышную, чем на других фото, грудь.

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«Джорджина снова беременна!»

«Кажется, женщина снова беременна».

«Беременность или Макдональдс?» — обсуждают поклонники Роналду в соцсетях.

instagram @ marca

Предположение это тем более никому не кажется странным, что пара всячески демонстрирует свою любовь к тем четверым детям, которые у футболиста уже есть. Дочь Алану полтора года назад родила сама Джорджина. Еще трое появились от суррогатных матерей. Близнецам Еве и Маттео два года, а Криштиано-старшему исполнилось восемь. Известно, что в ноябре 2018 года Роналду сделал матери своего младшего ребенка предложение, но сообщений о том, когда будет свадьба с тех пор так и не появилось.

Впрочем, как ранее сообщал 5-tv.ru, еще несколько месяцев назад интернет сообщество критиковало невесту звезды «Ювентуса» за то, что она не следит за собой и сильно располнела.