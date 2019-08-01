Видео: Моторная лодка с тремя детьми перевернулась на Урале

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ЧП случилось на реке Лозьва на севере Свердловской области. Всего в лодке находились пять человек.

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Фото, видео : ТАСС / Матыцин Валерий, 5-tv.ru

Моторная лодка с тремя детьми перевернулась на реке Лозьва на севере Свердловской области в четверг, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По информации агентства, всего в лодке находились пять человек. Среди них две женщины и дети 2006, 2009 и 2019 годов рождения. Сама лодка была обнаружена выше по течению реки недалеко от поселка Ушма, рядом с ней никого не было.

Сейчас спасатели ведут поиск людей. На данный момент, по информации местных СМИ, найдены тела женщины и двоих детей. Дополнительная информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели звезды фильма «Брестская крепость» Вероники Никоновой.

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