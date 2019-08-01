Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу для россиян

В Финляндии решили ужесточить требования к документам россиян при оформлении шенгенской визы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября.

«С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы», — говорится в сообщении.

На данный момент при оформлении финской визы от граждан РФ требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

Документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, письменное описание маршрута, а также информация о финансовых средствах не требовались. В связи с чем происходит ужесточение требований, пока не сообщается.

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