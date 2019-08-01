Эмма Уотсон поздравила Джоан Роулинг с днем рождения оригинальным фото

29-летняя Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в саге о Гарри Поттере, поздравила писательницу Джоан Роулинг, выложив на своей страничке в соцсети снимок с прошлогодней вечеринки. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

На фото они с Джоан и Эванной Линч, сыгравшей Полумну Лавгуд, предстали в образах фэнтези-героинь.

Instagram @emmawatson

Эмма Уотсон и Джоан Роулинг познакомились 20 лет назад на съемках Гарри Поттера, когда Эмме было всего девять лет, и дружат до сих пор. Роулинг заключила контракт на экранизацию поттерианы в 1999 году, а в 2000-м стало известно, кто именно сыграет главные роли.

Также молодая актриса дружит с другими партнерами по съемкам. С Томом Фелтоном, сыгравшем в саге о Мальчике-Который-Выжил зловредного Драко Малфоя, Эмма даже ездит на совместный отдых. Однако между ними нет ничего, кроме дружбы, ведь оба встречаются с другими людьми. Фелтон — с актрисой Оливией Гордон, а Уотсон — с бизнесменом Бренданом Уолласом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Эмма Уотсон попала в список 16 самых умных голливудских звезд.