Видео: Подозреваемый в убийстве студентки-блогера, найденной в чемодане, арестован

Никулинский районный суд Москвы принял решение об аресте подозреваемого в убийстве студентки-блогера, тело которой было найдено в чемодане в столичной квартире. Как стало известно 5-tv.ru, Максим Г. проведет под арестом два месяца.

Во время разговора с журналистами мужчина попросил прощения у родителей убитой студентки. При этом лицо он старался не показывать, объяснив это тем, что сейчас «плохо выглядит». Также подозреваемый опроверг слухи о том, что с девушкой его якобы связывали романтические отношения. Он заявил, что платил ей 10 тысяч рублей в час.

Максим Г. был знаком со своей возможной жертвой около года. По некоторым данным, пойти на столь жестокое преступление его заставили постоянные унижения со стороны студентки. В частности, она якобы часто унижала его мужское достоинство. В один из дней, не выдержав очередных претензий на сексуальной почве, подозреваемый ударил подругу ножом в шею, а затем и вовсе перерезал горло. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитая девушка якобы продолжительное время оказывала интимные услуги.