«Ничего страшного»: эксперт об ужесточении условий получения финской визы

Так называемые «ужесточения» требований к россиянам при получении финских виз являются не мерами против граждан конкретной страны, а подведением к единому стандарту Евросоюза по получению шенгена. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В четверг, 1 августа, стало известно, что в Финляндии решили усложнить условия получения виз для россиян. Если раньше при получении шенгена ни в посольстве, ни в консульстве от россиян не требовали предоставления документов о доходах и подтверждения брони в отелях, то сейчас они понадобятся. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

«Это не просто ужесточение требований для россиян, это подведение к единому стандарту Евросоюза общих требований по выдаче шенгенских виз. Раньше Финляндия по-своему относилась к тому, как выдавать шенгенские визы. Скорее всего, это вопрос стандартизации общих правил в ЕС. В этой ситуации Финляндия встает больше на сторону союзников по ЕС, чем на сторону России», — пояснил Солонников.

Также он подтвердил, что новые правила действительно сократят число поездок граждан РФ в Финляндию, а в особенности жителей Петербурга и Карелии, однако тем, кому нужно попасть в страну, без проблем соберут все справки.

«Ничего страшного не произошло», — подчеркнул эксперт, добавив, что для самой России в финских «ужесточениях» даже есть плюс. Куда больше людей будут отдыхать, например, в Карелии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии данные меры пока не объяснили.