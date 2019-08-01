Видео: На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

, 15:01 Эфирная новость 33

В Свердловской области продолжается операция по поиску людей, которые находились в перевернувшейся на Лозьве лодке.

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Фото, видео : ТАСС / Загуляев Евгений, 5-tv.ru

В Свердловской области продолжаются поиски людей, которые перевернулись на лодке на реке Лозьва. К этой минуте спасатели обнаружили тела женщины и двоих детей, мужчина и еще один ребенок пока не найдены.

Накануне вечером пятеро человек на деревянной моторной лодке направились из поселка Вижай в поселок Ушма. На борту находилась мать с тремя детьми и ее знакомый — он управлял плавсредством. В назначенное время дома они не появились.

«Отец ждал семью вечером в поселке Ушма, но не дождался. Вместе с другом они отправились вниз по течению реки на поиски. Примерно в 17 километрах по течению они нашли лодку, перевернутую вверх дном. В связи с чем были организованы поиски всех пятерых пропавших, то есть женщины, мужчины и троих детей», — рассказал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Александр Шульга.

Тела погибших были обнаружены в полутора километрах от лодки. Точную причину их смерти должна установить экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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