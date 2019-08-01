Видео: На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

В Свердловской области продолжаются поиски людей, которые перевернулись на лодке на реке Лозьва. К этой минуте спасатели обнаружили тела женщины и двоих детей, мужчина и еще один ребенок пока не найдены.
Накануне вечером пятеро человек на деревянной моторной лодке направились из поселка Вижай в поселок Ушма. На борту находилась мать с тремя детьми и ее знакомый — он управлял плавсредством. В назначенное время дома они не появились.
Тела погибших были обнаружены в полутора километрах от лодки. Точную причину их смерти должна установить экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».