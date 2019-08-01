Найдена новая пригодная для жизни гигантская планета

Ученые обнаружили новую планету, которая может быть пригодна для жизни. Возможная обитаемая планета находится на расстоянии 31 светового года от Земли.

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Информация появилась на портале Phys.org. Известно, что планету назвали GJ 357 d, она была обнаружена международной группой астрономов в начале 2019 года. GJ 357 d относится к классу суперземель — в эту категорию входят планеты, значительно превышающие Землю в размерах.

На планете есть плотная атмосфера, а сама она находится в так называемой «зоне Златовласки» или зоне обитаемости. Это означает, что объект расположен на оптимальном удалении от звезды для того, чтобы там могла быть вода в жидкой форме. Обнаруженная суперземля вращается вокруг карликовой звезды, относящейся к спектральному классу М — эти звезды также называются красными. Вокруг своего «солнца» планета облетает за 55,7 дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько еще планет нужно человечеству, чтобы все жили, как в США.