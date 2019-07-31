Ученые подсчитали, сколько еще планет нужно человечеству, чтобы все жили, как в США?

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Экологи бьют тревогу: в 2019-м жители Земли израсходовали ежегодный запас возобновляемых ресурсов к концу июля.

Фото : Flaticon.com / turkkub

Уже к 29 июля 2019 года человечество израсходовало годовые запасы основных природных ресурсов: воды, почвы и чистого воздуха. Такой неутешительный вывод сделали сотрудники аналитического центра Global Footprint Network.

Человечество пока не научилось экономному распределению. Согласно исследованию, сейчас основные ресурсы расходуются в 1,75 раза быстрее, чем планета успевает их восстанавливать. Таким образом люди чуть ли не вдвое превышают собственные лимиты.

Наиболее расточительная в использовании ресурсов страна — это США, наиболее сдержанная в потреблении — Индия. Ученые подсчитали, сколько необходимо условных планет, подобных нашей, чтобы все человечество жило по уровню текущего потребления одной страны:

  • США — 5 (цифра указана в планетах).
  • Австралия — 4,1.
  • Россия — 3,2.
  • Индия — 0,7.
www.overshootday.org

Приведенная статистика — еще один тревожный звоночек для человечества. Необходимость изменений в отношении к планете стала для людей глобальной и жизненно важной. Вода, почва и воздух — это не просто ресурсы — но то, из чего мы состоим, чем дышим и питаемся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за обмеления реки в Астрахани гибнет промысловая рыба.

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