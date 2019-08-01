Солистка группы IOWA не может забеременеть уже десять лет

Катя Иванчикова и Леня Терещенко — солистка и гитарист белорусской группы IOWA — стали встречаться десять лет назад. За все это время влюбленные поссорились лишь раз. Стычка произошла после того, как из квартиры ребят сбежала кошка, за которой не досмотрела Катя.

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Спустя несколько лет после переезда из Белоруссии в Петербург музыкально-семейный дуэт начал понемногу приобретать популярность. Все в одночасье изменилось, когда один за другим «выстрелили» хиты IOWA: «Маршрутка», «Рвет бит» и «Мама».

Очевидно именно из-за творческой карьеры Кате Иванчиковой пришлось ждать предложения руки и сердца от возлюбленного семь лет. Однако, спустя долгие годы, Терещенко все-таки решился и попросил любимую стать его женой с огромным букетом красных роз наперевес.

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« Мы решили сделать такую сказку, вдали от дома, чтобы никто не убежал, потому что у всех дела, работа, и если ты уже смог туда приехать, то придется остаться на три — четыре дня », —поделилась хитростью певица.

Спустя десять лет счастливого брака певица и гитарист утверждают — все, что их огорчает — это отсутствие малыша. Звездная пара делает все, чтобы в их семействе произошло пополнение. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники солистки IOWA в восторге от ее нового видеоролика.