Солистка группы IOWA не может забеременеть уже десять лет

, 17:31 113

Певица и ее супруг делают все, чтобы в их семействе произошло пополнение.

Фото : Instagram @katya_iowa

Катя Иванчикова и Леня Терещенко — солистка и гитарист белорусской группы IOWA — стали встречаться десять лет назад. За все это время влюбленные поссорились лишь раз. Стычка произошла после того, как из квартиры ребят сбежала кошка, за которой не досмотрела Катя.

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Спустя несколько лет после переезда из Белоруссии в Петербург музыкально-семейный дуэт начал понемногу приобретать популярность. Все в одночасье изменилось, когда один за другим «выстрелили» хиты IOWA: «Маршрутка», «Рвет бит» и «Мама».

Очевидно именно из-за творческой карьеры Кате Иванчиковой пришлось ждать предложения руки и сердца от возлюбленного семь лет. Однако, спустя долгие годы, Терещенко все-таки решился и попросил любимую стать его женой с огромным букетом красных роз наперевес.

Молодые устроили свадебное торжество в 2016 году в Карелии.

«Мы решили сделать такую сказку, вдали от дома, чтобы никто не убежал, потому что у всех дела, работа, и если ты уже смог туда приехать, то придется остаться на три — четыре дня», —поделилась хитростью певица.

Спустя десять лет счастливого брака певица и гитарист утверждают — все, что их огорчает — это отсутствие малыша. Звездная пара делает все, чтобы в их семействе произошло пополнение. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники солистки IOWA в восторге от ее нового видеоролика.

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