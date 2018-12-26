Поклонники солистки IOWA в восторге от ее нового видеоролика

, 21:58 Видео 33

Девушка в образе репетитора по вокалу соблазняет несовершеннолетнего ученика и похищает из его квартиры деньги.

Фото: Instagram @katya_iowa

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова вместе с актерами Андреем Борисовым и Лилией Абрамовой сняли шуточный видеоролик, в котором певица перевоплотилась в преподавателя вокала.

По сценарию, она дает уроки несовершеннолетнему ученику по известной любому певцу дыхательной гимнастике Стрельниковой. В процессе преподавания получается так, что между ними возникает нечто вроде страсти, но бдительная мама ученика вовремя это замечает и требует вернуть деньги.

— Не ведитесь! Это обман! Все обман! Не трогала я их вазу, а деньги взяла за моральный ущерб. Обучение вокалу! Дорого, — в шутку подписала Иванчикова в Instagram видео.

Подписчики певицы пришли в восторг от остроумия и самоиронии певицы.

— Я тоже училась вокалу по Стрельниковой. Делаю только дыхательные упражнения, — написала одна из поклонниц.

— Хочу, чтобы этот репетитор ко мне пришел, — откликнулись на «объявление» Иванчиковой многие, назвав ее красавицей.

— Боже, это можно смотреть бесконечно, классно сыграли, — посчитал один из поклонников солистки IOWA.

 
 
 
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Не ведитесь! Это обман! Все обман! Не трогала я их вазу, а деньги взяла за моральный ущерб. Обучение вокалу! Дорого. #Repost @gan_13_ ・・・ ВНИМАНИЕ!!! В Москве промышляет, очень опасный репетитор @katya_iowa Не ведитесь! Мало того что мои резонаторы не телепаются, так ещё и вазу спиз*^ла! Моя мама @tatarkafm уже подала заявление ,но реакции ноль! У неё связи в ментовке! Они ее слушают. И я ее слушаю. Мать моя слушает. Береги мать свою от ее вокала! Вызывает зависимость❤️❤️❤️❤️ #iowa #дископлемя

Публикация от Katya Ivanchykava - IOWA (@katya_iowa)

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев снялся в новом клипе IOWA.

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