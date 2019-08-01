Видео: Ани Лорак случайно показала, как отдыхает с молодым любовником

Слухи о романе Ани Лорак с молодым саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом набирают обороты среди ее поклонников. Новый повод для обсуждений певица дала, случайно запечатлев любовника на видео, сообщает Teleprogramma.pro.

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В коротком ролике, который появился в сторис на странице артистки в Instagram, Лорак снимает саму себя. Она сидит на диванчике и показывает фанатам, во что одета — светлая бейсболка, черная куртка и темные джинсы. Но, когда звезда переводит объектив камеры на свои ноги, на запись случайно попадает человек, который сидит напротив нее. В кадре он появляется меньше чем на секунду, но преданные поклонники сумели опознать загадочного юношу — это Егор. Узнали фанаты его по бороде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по мнению астролога, нынешний роман не принесет Ани Лорак женского счастья.