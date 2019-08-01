Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили

, 19:17 Видео 2 171

Артистка поделилась кадрами, на которых искренне радуется жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @nadiamixalkova

Экс-супруг Надежды Михалковой — Резо Гигинеишвили — недавно сыграл свадьбу с новой возлюбленной. Бывшая жена не стала раскисать и отправилась в отпуск в солнечную Испанию. Актриса опубликовала в Instagram видео, на котором показала подписчикам — как нужно «отрываться». Вместе с детьми знаменитость посетила парк аттракционов. На кадрах видно, как звезда пытается «оседлать бычка».

Instagram @nadiamixalkova

Видео: Ани Лорак случайно показала, как отдыхает с молодым любовником

Надежда Михалкова рассказала, что решила посетить аттракцион из-за детских воспоминаний. Когда актрисе было восемь лет, ее мать решила покататься на электрическом быке.

«Мама, с присущей ей нежностью, азартом и наивностью пыталась „оседлать быка“. Много лет я проходила мимо этого аттракциона и вспоминала как это было, а несколько дней назад, я захотела, чтобы у моих детей были такие же воспоминания. Скажу честно, никогда не пользовалась таким успехом у детей. Крики „мама, давай жги“ мне запомнятся еще лет на 25», — поделилась звезда.

Поклонники Надежды Михалковой обрадовались, что даже свадьба бывшего мужа не способна выбить артистку из седла. Фанаты поздравили любимицу с головокружительным успехом у детей.

«Надя, жги!»

«Какая вы солнечная и прекрасная!»

«Умница! Красавица! Супермамочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Надежа Михалкова тихо развелась с режиссером Резо Гигинеишвили.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

Последние новости

20:17
Фото: Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот на позднем сроке
20:09
Пропавшие после шторма в Белом море десять туристов найдены невредимыми
19:56
Порубивший брокеров топором петербуржец арестован на два месяца
19:46
Найдены бактерии, помогающие бороться с лишним весом
19:34
Видео: Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
19:27
Видео: Бас-гитарист Rammstein Оливер Ридель посетил Эрмитаж

Сейчас читают

Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером
Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги