Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили

Экс-супруг Надежды Михалковой — Резо Гигинеишвили — недавно сыграл свадьбу с новой возлюбленной. Бывшая жена не стала раскисать и отправилась в отпуск в солнечную Испанию. Актриса опубликовала в Instagram видео, на котором показала подписчикам — как нужно «отрываться». Вместе с детьми знаменитость посетила парк аттракционов. На кадрах видно, как звезда пытается «оседлать бычка».
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Надежда Михалкова рассказала, что решила посетить аттракцион из-за детских воспоминаний. Когда актрисе было восемь лет, ее мать решила покататься на электрическом быке.
Поклонники Надежды Михалковой обрадовались, что даже свадьба бывшего мужа не способна выбить артистку из седла. Фанаты поздравили любимицу с головокружительным успехом у детей.
«Надя, жги!»
«Какая вы солнечная и прекрасная!»
«Умница! Красавица! Супермамочка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Надежа Михалкова тихо развелась с режиссером Резо Гигинеишвили.