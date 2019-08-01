Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили

Экс-супруг Надежды Михалковой — Резо Гигинеишвили — недавно сыграл свадьбу с новой возлюбленной. Бывшая жена не стала раскисать и отправилась в отпуск в солнечную Испанию. Актриса опубликовала в Instagram видео, на котором показала подписчикам — как нужно «отрываться». Вместе с детьми знаменитость посетила парк аттракционов. На кадрах видно, как звезда пытается «оседлать бычка».

Instagram @nadiamixalkova

Видео: Ани Лорак случайно показала, как отдыхает с молодым любовником

Надежда Михалкова рассказала, что решила посетить аттракцион из-за детских воспоминаний. Когда актрисе было восемь лет, ее мать решила покататься на электрическом быке.

«Мама, с присущей ей нежностью, азартом и наивностью пыталась „оседлать быка“. Много лет я проходила мимо этого аттракциона и вспоминала как это было, а несколько дней назад, я захотела, чтобы у моих детей были такие же воспоминания. Скажу честно, никогда не пользовалась таким успехом у детей. Крики „мама, давай жги“ мне запомнятся еще лет на 25 », — поделилась звезда.

Поклонники Надежды Михалковой обрадовались, что даже свадьба бывшего мужа не способна выбить артистку из седла. Фанаты поздравили любимицу с головокружительным успехом у детей.

«Надя, жги!»

«Какая вы солнечная и прекрасная!»

«Умница! Красавица! Супермамочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Надежа Михалкова тихо развелась с режиссером Резо Гигинеишвили.