Внезапно: Киану Ривз сыграет главного злодея в спин-оффе «Форсажа»

, 19:04 105

Во второй части «Форсаж: Хоббс и Шоу» Киану сыграет отрицательного персонажа.

Фото : ТАСС / Faye Sadou

Киану Ривз сыграет одну из ключевых ролей во второй части спин-оффа «Форсаж: Хоббс и Шоу». Премьера первого фильма состоялась в России в четверг, 1 августа. Исполнит Киану непривычную роль — несмотря на сформировавшийся уже образ Ривза как «хорошего парня», герой актера по сюжету будет главным злодеем.

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Ожидалось, что персонаж Киану появится в первой части спин-оффа в сцене после титров. Однако теперь, судя по сюжету вышедшего в прокат фильма, злодей появится только во второй части. Предположительно, в новой ленте антагонисту достанется гораздо больше экранного времени, чем планировалось изначально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киану Ривз назвал дату релиза Cyberpunk 2077.

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