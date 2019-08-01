Внезапно: Киану Ривз сыграет главного злодея в спин-оффе «Форсажа»

Киану Ривз сыграет одну из ключевых ролей во второй части спин-оффа «Форсаж: Хоббс и Шоу». Премьера первого фильма состоялась в России в четверг, 1 августа. Исполнит Киану непривычную роль — несмотря на сформировавшийся уже образ Ривза как «хорошего парня», герой актера по сюжету будет главным злодеем.

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Ожидалось, что персонаж Киану появится в первой части спин-оффа в сцене после титров. Однако теперь, судя по сюжету вышедшего в прокат фильма, злодей появится только во второй части. Предположительно, в новой ленте антагонисту достанется гораздо больше экранного времени, чем планировалось изначально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киану Ривз назвал дату релиза Cyberpunk 2077.