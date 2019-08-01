Фото: Роскосмос показал снимок пожаров в Сибири из космоса

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На изображении видно, как полыхают леса в Республике Саха.

Фото : ТАСС / Шипицин Кирилл

Роскосмос показал масштаб лесных пожаров в Сибири на спутниковом снимке. Кадр был опубликован на официальном сайте ведомства в четверг, 1 августа.

roscosmos.ru

Как отмечается в сообщении, с 25 июля по 1 августа средствами дистанционного зондирования земли Роскосмос проводил мониторинг районов, пострадавших от паводков, и других стихийных бедствий. На опубликованном кадре видно, какие площади охвачены огнем — заметны даже задымления на некоторых участках.

«Госкорпорация „Роскосмос“ и НЦ ОМЗ (Научный Центр оперативного мониторинга Земли — Прим. ред.) поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий», — говорится в тексте, сопровождающем фотографию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оказать содействие в борьбе с пожарами в Сибири предложил Дональд Трамп.

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