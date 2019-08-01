Фото: Роскосмос показал снимок пожаров в Сибири из космоса

Роскосмос показал масштаб лесных пожаров в Сибири на спутниковом снимке. Кадр был опубликован на официальном сайте ведомства в четверг, 1 августа.
Как отмечается в сообщении, с 25 июля по 1 августа средствами дистанционного зондирования земли Роскосмос проводил мониторинг районов, пострадавших от паводков, и других стихийных бедствий. На опубликованном кадре видно, какие площади охвачены огнем — заметны даже задымления на некоторых участках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что оказать содействие в борьбе с пожарами в Сибири предложил Дональд Трамп.