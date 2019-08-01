«Новые горизонты»: Моника Беллуччи призналась, что не стыдится морщин

Моника Беллуччи призналась, что не стесняется возрастных изменений на своем лице. Напротив, она уверена, что морщины только пойдут ей на пользу. Об этом 54-летняя актриса рассказала журналу Madame Figaro.
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Беллуччи сообщила, что считает морщины своим ключом к новым ролям — изменения лица могут помочь ей создать яркий колоритный образ.
Также артистка призналась, что пользоваться омолаживающими процедурами не считает нужным для себя. Впрочем, Беллуччи не осуждает тех женщин, которые прибегают к «уколам молодости» или пластическим операциям для того, чтобы выглядеть младше своего возраста.
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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Беллуччи призналась, что бывший муж Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен.