«Новые горизонты»: Моника Беллуччи призналась, что не стыдится морщин

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В свои 54 года актриса уверена, что возраст — это ключ к новым ролям.

Фото : globallookpress.com / Oscar Gonzalez

Моника Беллуччи призналась, что не стесняется возрастных изменений на своем лице. Напротив, она уверена, что морщины только пойдут ей на пользу. Об этом 54-летняя актриса рассказала журналу Madame Figaro.

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Беллуччи сообщила, что считает морщины своим ключом к новым ролям — изменения лица могут помочь ей создать яркий колоритный образ.

«Мой возраст отрывает для меня новые горизонты. Морщины, заломы вокруг глаз помогут создать мне новый колоритный образ, я уверена», — рассуждает Моника.

Также артистка призналась, что пользоваться омолаживающими процедурами не считает нужным для себя. Впрочем, Беллуччи не осуждает тех женщин, которые прибегают к «уколам молодости» или пластическим операциям для того, чтобы выглядеть младше своего возраста.

«Я не знаю, решусь ли сама когда-нибудь на подтяжку лица. Я видела людей, который после посещения хирурга выглядели гораздо лучше, чем до, поэтому ни от чего не отрекаюсь», поделилась звезда.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Беллуччи призналась, что бывший муж Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен.

«Новые горизонты»: Моника Беллуччи призналась, что не стыдится морщин

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