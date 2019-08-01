«Новые горизонты»: Моника Беллуччи призналась, что не стыдится морщин

Моника Беллуччи призналась, что не стесняется возрастных изменений на своем лице. Напротив, она уверена, что морщины только пойдут ей на пользу. Об этом 54-летняя актриса рассказала журналу Madame Figaro.

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Беллуччи сообщила, что считает морщины своим ключом к новым ролям — изменения лица могут помочь ей создать яркий колоритный образ.

«Мой возраст отрывает для меня новые горизонты. Морщины, заломы вокруг глаз помогут создать мне новый колоритный образ, я уверена», — рассуждает Моника.

Также артистка призналась, что пользоваться омолаживающими процедурами не считает нужным для себя. Впрочем, Беллуччи не осуждает тех женщин, которые прибегают к «уколам молодости» или пластическим операциям для того, чтобы выглядеть младше своего возраста.

«Я не знаю, решусь ли сама когда-нибудь на подтяжку лица. Я видела людей, который после посещения хирурга выглядели гораздо лучше, чем до, поэтому ни от чего не отрекаюсь», — поделилась звезда.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Беллуччи призналась, что бывший муж Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен.