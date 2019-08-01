Порубивший брокеров топором петербуржец арестован на два месяца

Московский районный суд Петербурга в четверг, 1 августа, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Скрипкина, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц.

47-летний житель Петербурга пробудет в СИЗО до 29 сентября.

ЧП произошло во вторник, 30 июля, в бизнес-центре «Лидер» на площади Конституции, 7. Скрипкин — клиент брокерской компании, пришел на разборки из-за некачественных, по его мнению, услуг. Когда разговор не задался, он достал топор, нанес удары директору фирмы и его заместителю. Оба с тяжелыми ранами находятся в больнице.

Присутствовавшие на заседании суда супруга и дочь Скрипкина рассказали, что узнали о произошедшем из новостей.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места, где произошла эта бойня с топором.