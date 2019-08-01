Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае из-за лесных пожаров

СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства.

По версии следствия, работники ведомства в период с 22 марта по 1 августа 2019 года не приняли необходимых мер по ликвидации возникших лесных пожаров, в связи с чем они распространились на значительные территории.

В настоящее время выясняется круг лиц, причастных к произошедшему, допрашиваются свидетели, проводятся обыски и изъятие документов. Также инициирована проверка в региональном МЧС и Краевом государственном автономном учреждении (КГАУ) «Лесопожарный центр».

Ранее в МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири. К 1 августа общая площадь горения превысила три миллиона гектаров.