Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае из-за лесных пожаров

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По версии следствия, сотрудники регионального Минсельхоза за полгода не сделали ничего, чтобы ликвидировать возникшие возгорания, площадь которых теперь значительно распространились.

Фото : РИА Новости / Игорь Агеенко

СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства.

По версии следствия, работники ведомства в период с 22 марта по 1 августа 2019 года не приняли необходимых мер по ликвидации возникших лесных пожаров, в связи с чем они распространились на значительные территории.

В настоящее время выясняется круг лиц, причастных к произошедшему, допрашиваются свидетели, проводятся обыски и изъятие документов. Также инициирована проверка в региональном МЧС и Краевом государственном автономном учреждении (КГАУ) «Лесопожарный центр».

Ранее в МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири. К 1 августа общая площадь горения превысила три миллиона гектаров.

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