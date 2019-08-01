Видео: Как тушат лесные пожары в Сибири

В Красноярском крае фактически удвоили воздушную группировку для борьбы с лесными пожарами, на усиление к МЧС и Авиалесохране прибыли военные: десять самолетов и десять вертолетов. Борты направлены из Оренбургской, Ульяновской, Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской и даже Псковской областей. МЧС направил отряды из Хакасии и Кемеровской области.

Задействованы три типа пожарных судов — самолеты Бе-200, которые могут за раз сбросить до 12 тонн воды, и заправляются буквально на лету на крупных реках. Вертолеты несут до трех тонн, но зато им достаточно ближайшего к очагу озеро. И наконец, настоящие «пожарные бомбардировщики» — Ил-76 сбрасывают за раз до 42 тонн, настоящий водяной вал.

95% очагов — в глухой тайге, в так называемой зоне контроля. То есть огонь не угрожает жилым кварталам, но вот смог накрыл половину Сибири — в зоне задымления более 800 населенных пунктов; накрыло даже Казахстан и Монголию. Свежие сводки с огненного фронта у корреспондента МИЦ «Известия» Валентина Трушнина. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае из-за лесных пожаров.