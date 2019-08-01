Стало известно с кем встречается Рита Дакота — фото

, 23:47 Фото 329

После развода с Владом Соколовским певица, похоже, вновь находится в стадии конфетно-букетного периода.

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Фото, видео : Instagram @ritadakota, @vitalhurkou

Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, похоже, вновь решилась с головой окунуться в новые отношения и в данный момент пребывает в стадии конфетно-букетного периода. Издание Super.ru утверждает, что 29-летняя знаменитость начала встречаться со своим соотечественником — белорусским чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.

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По словам авторов материала, Рита Дакота пока что не торопится публиковать в социальных сетях совместные селфи с новым ухажером. Прогуливающуюся парочку уже замечали в столице в районе Патриарших прудов и не раз их вместе видели в Минске втроем — с дочерью Риты. Кстати, близкие друзья певицы, в отличие от нее, уже вовсю постят фото со знаменитостью и ее новым возлюбленным.

Instagram @vika_rambo

Стоит отметить, что Рита Дакота и Виталий Гурков десять лет назад уже состояли в отношениях. Их роман начался в тот момент, когда певица вернулась в Белоруссию после участия в «Фабрике звезд». Когда девушка раздавала интервью, она рассказывала историю знакомства со спортсменом и об их сказочных чувствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота свела фанатов с ума полуголыми фото.

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