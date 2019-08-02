Опубликовано новое видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети опубликовано новое видео инцидента, произошедшего в подтрибунном помещении стадиона «Ростов-Арена» 20 июля после игры 2-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом», где произошла стычка между сотрудниками ОМОНа и болельщиками «Спартака».

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На кадрах записи с камеры видеонаблюдения видно, как толпа фанатов московского футбольного клуба стоит по направлению к выходу. Внезапно сзади из дальнего конца коридора слева строем выбегает группа полицейских, внедряется в толпу и начинает оттеснять людей в стороны, попутно избивая резиновыми дубинками.

Несколько мужчин падают на пол, и все равно получают еще несколько ударов спецсредствами. Некоторые болельщики, несмотря на произошедшее, пытаются вступить в перепалку с сотрудниками ОМОНа.

Известно, что в результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Произошедшее прокомментировали в РПЛ заявив, что потасовка возникла при попытке других болельщиков отбить у полиции тех, кого должны были задержать. Руководство «Спартака» возмутило применение по отношению к фанатам «грубой физической силы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты «Спартака» схлестнулись с ОМОНом после матча с «Ростовом».