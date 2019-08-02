Опубликовано новое видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

, 1:16 Видео 42

Инцидент произошел 20 июля на «Ростов-Арене» после игры 2-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Коньков, YouTube / Елена Доровских

В сети опубликовано новое видео инцидента, произошедшего в подтрибунном помещении стадиона «Ростов-Арена» 20 июля после игры 2-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом», где произошла стычка между сотрудниками ОМОНа и болельщиками «Спартака».

Ильин день: что можно и нельзя делать 2 августа

На кадрах записи с камеры видеонаблюдения видно, как толпа фанатов московского футбольного клуба стоит по направлению к выходу. Внезапно сзади из дальнего конца коридора слева строем выбегает группа полицейских, внедряется в толпу и начинает оттеснять людей в стороны, попутно избивая резиновыми дубинками.

Несколько мужчин падают на пол, и все равно получают еще несколько ударов спецсредствами. Некоторые болельщики, несмотря на произошедшее, пытаются вступить в перепалку с сотрудниками ОМОНа.

Известно, что в результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Произошедшее прокомментировали в РПЛ заявив, что потасовка возникла при попытке других болельщиков отбить у полиции тех, кого должны были задержать. Руководство «Спартака» возмутило применение по отношению к фанатам «грубой физической силы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты «Спартака» схлестнулись с ОМОНом после матча с «Ростовом».

Читайте также

+12° Днём +15°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы

Последние новости

2:14
В общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника»
1:58
Воздушная группировка для борьбы с пожарами в Красноярском крае удвоена
1:32
ЖКХ Петербурга вышли на борьбу с народными клумбами
1:16
Опубликовано новое видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
1:01
Служба судебных приставов России обзаведется электронным суперсервисом
0:46
Волочкова трогательно поздравила парализованного отца с днем рождения — видео

Сейчас читают

Фото: Свинья родила ануннака! Розовый монстрик взорвал сеть (18+)
Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе
День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги