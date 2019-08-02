Минкомсвязи: позиции Минска и Москвы по отмене роуминга серьезно сблизились

2 августа станет известно, отменят ли международный роуминг между Россией и Белоруссией. Переговоры на эту тему ведутся уже в течение года, однако прийти к общему соглашению пока до сих не удавалось. Белорусская сторона не готова к полной отмене платы за входящие звонки.

«Уже пройден большой путь по сближению позиций, мы готовы, белорусская сторона боится выпадающих доходов», — отметила Валентина Матвиенко.

В России не видят проблем для скорейшей отмены роуминга между нашими странами и даже готовы предложить операторам связи особые льготные условия, для покрытия убытков.

По информации ТАСС, заместитель министра Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что осталось найти взаимоприемлемые пути со стороны операторов РФ и Белоруссии.

«Мы по переписке достаточно серьезно сгладили позиции. Сейчас мы хотим их зафиксировать в дорожной карте, разработать и ее подписать с двух сторон, это было бы замечательно, мы к этому стремимся», — отметил замминистра Минкомсвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России зафиксирован скачок цен на услуги мобильной связи.