Минкомсвязи: позиции Минска и Москвы по отмене роуминга серьезно сблизились

2 августа станет известно, отменят ли международный роуминг между Россией и Белоруссией. Переговоры на эту тему ведутся уже в течение года, однако прийти к общему соглашению пока до сих не удавалось. Белорусская сторона не готова к полной отмене платы за входящие звонки.
В России не видят проблем для скорейшей отмены роуминга между нашими странами и даже готовы предложить операторам связи особые льготные условия, для покрытия убытков.
По информации ТАСС, заместитель министра Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что осталось найти взаимоприемлемые пути со стороны операторов РФ и Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России зафиксирован скачок цен на услуги мобильной связи.