«Слухи!»: Бывший парень Стаси Милославской не верит в ее роман с Сашей Петровым

В сети уже длительное время гуляет слух о романе Александра Петрова с молодой артисткой Стасей Милославской. Парочка предпочитает не комментировать отношения. Однако их уже несколько раз видели вместе на публике: на открытии фестиваля «Кинотавр» и на премьере фильма «Гив ми либерти» в столице. Бывший молодой человек Милославской — Анвар Халилулаев — уверен, что между звездами нет никаких романтических чувств.
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Анвар Халилулаев встречался с нынешней пассией Саши Петрова совсем недолго. Молодой человек озвучил причины расставания.
Бывший возлюбленный Стаси Милославской уверен — девушка прекрасно чувствует себя будучи свободной.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе.