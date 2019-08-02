«Слухи!»: Бывший парень Стаси Милославской не верит в ее роман с Сашей Петровым

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Анвар Халилулаев утверждает, что актриса прекрасно чувствует себя без отношений.

Фото : Instagram @milostasii

В сети уже длительное время гуляет слух о романе Александра Петрова с молодой артисткой Стасей Милославской. Парочка предпочитает не комментировать отношения. Однако их уже несколько раз видели вместе на публике: на открытии фестиваля «Кинотавр» и на премьере фильма «Гив ми либерти» в столице. Бывший молодой человек Милославской — Анвар Халилулаев — уверен, что между звездами нет никаких романтических чувств.

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«Я на самом деле ничего о ней и Петрове не слышал. У меня такое ощущение, что это, как и 99% всей появляющейся информации — просто слухи», — утверждает экс-бойфренд Стаси. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Анвар Халилулаев встречался с нынешней пассией Саши Петрова совсем недолго. Молодой человек озвучил причины расставания.

«Люди сходятся и расходятся. Мы, как говорят, не сошлись характерами, но в итоге остались хорошими друзьями», — поделился Халилулаев.

Бывший возлюбленный Стаси Милославской уверен — девушка прекрасно чувствует себя будучи свободной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе.

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«Слухи!»: Бывший парень Стаси Милославской не верит в ее роман с Сашей Петровым

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