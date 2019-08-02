Фото: Автомобиль протаранил автобусную остановку на Сенной площади в Петербурге

Автомобиль врезался в автобусную остановку в районе Сенной площади в Петербурге утром в пятницу, 2 августа. Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, в результате, предположительно, никто не пострадал.

Судя по опубликованным кадрам, также иномарка задела пассажирский автобус. Оба транспортных средства получили значительные повреждения. Обстоятельства ДТП уточняются.

По сообщениям еще одних очевидцев аварии, автомобиль «влетел» в остановку со встречной полосы движения. Сейчас на месте происшествия значительно затруднено движение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загоревшемся в результате столкновения с такси в Петербурге автомобиле.