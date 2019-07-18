Малообеспеченные семьи могут получить жилье из госсобственности

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Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос предоставления жилплощади для семей с невысоким доходом на условиях сохранения ее в публичной собственности.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малообеспеченных семей жильем на условиях сохранения его в публичной собственности, пишет RT.

Данное распоряжение было дано камбину по результатам проверки исполнения законодательства и реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Срок исполнения поручения — 10 октября 2019 года.

Кроме того, правительству поручено принять меры на региональном уровне по централизации функций технического заказчика по строительству соцжилья, а также обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное строительство. К 2024 году власти рассчитывают предоставлять под такую застройку более 40 миллионов квадратных метров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о законопроекте о компенсации за ипотеку для многодетных семей, который был разработан в рамках реализации Послания президента Федеральному собранию.

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