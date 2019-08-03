В Костроме жильцы многоэтажки отказываются платить за «доступную среду»

В Костроме первый инвалид-колясочник, который добился «доступной среды» в своем доме сейчас вынужден воевать с соседями. Их не устраивает, что за подъемник нужно платить по 16 рублей в месяц.

Казалось бы, сумма смехотворная, но жители многоэтажки настроены решительно — механизм надо убрать. И на уступки идти они не собираются.

По программе «Доступная среда» ветерану-афганцу Игорю Жулеву ему сделали удобный пандус, а на лестничный пролет до первого этажа, где живет инвалид, установили подъемник для коляски. Теперь он может выйти из дома без помощи жены.

Но радость омрачило неожиданное обстоятельство: сеседи категорически отказались принимать подъемник в состав общедомового имущества и стали судиться с городскими властями, требуя демонтировать оборудование. Сначала мотив был материальный: мол, им дорого обойдется обслуживание. Кто-то пустил слух — по тысяче в месяц с каждой квартиры.

В горадминистрации уточнили, что это 1700 рублей со всего дома и если пенсионерам сложно платить по 16 рублей в месяц, то город возьмет на себя эти расходы. Но даже это не останавливает соседей.

В конфликте разбирался Валентин Трушнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о детях-инвалидах в Челябинске, которым приходится через окно забираться в реабилитационный центр, так как жители дома недовольны таким соседством.