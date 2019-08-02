«Настоящий мачо!»: Мускулистый Дмитрий Хрусталев восхитил фанаток — фото

, 18:09 Фото 147

После свадьбы шоумен отправился на отдых, где сделал множество снимков, которыми поделился в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @dmitry_khrustalev

Шоумен и соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев сейчас отдыхает во Франции в компании своей новоиспеченной жены певицы Марии Гончарук, пишут 7дней.ru. И хотя артист старается свою личную жизнь никак не афишировать и не выкладывает совместные снимки с супругой, он активно делится с подписчиками фотографиями с поездки. На части из них шоумен запечатлен с голым торсом на фоне морского побережья.

«Да я — парень „Огонь“! Нет, парень, ты уголь!» — написал ведущей под одним из кадров.

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Фанаты согласились с оценкой Хрусталева и отметили в комментариях, что он действительно выглядит, как настоящий мачо. Фигура артиста вызвала множество комплиментов пользователей. Одни обратили внимание на его мускулы и бесподобный загар, а другие и вовсе принялись сравнивать шоумена с другим популярным ведущим Дмитрием Нагиевым.

«Нагиев. Миниатюра».

«Нагиев в Нагиев в засушенном виде».

«С Нагиевым перепутал чуток».

«Настоящий мачо!»

«Красава какой, загорелый, спортивный, классный! Глаз не оторвать», — отметили комментаторы.

Поклонницы, в свою очередь, признались, что Гончарук с супругом очень повезло: в нужный момент и рассмешить, и защитить может.

«В обиду свою даму точно не даст», — написала одна из подписчиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Хрусталев тайно женился.

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