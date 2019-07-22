Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с победой «Мстителей» над «Аватаром»

В мае 2019 года Джеймс Кэмерон уже вынужден был поздравлять Marvel Studios с ошеломляющим успехом. Тогда «Мстители: Финал» обошли его культовый фильм «Титаник», занимавший вторую позицию в списке самых кассовых фильмов в истории. Спустя два месяца режиссер потерпел полное поражение: «Мстители» обогнали по сборам в кинотеатрах «Аватар» и выбились в первую строчку рейтинга.

Экс-чемпион проката «Аватар», снятый Кэмероном, собрал в свое время 2,78 миллиарда долларов. Финальная часть «Мстителей» от Marvel Studios стала самым кассовым фильмом в истории со счетом — 2,79 миллиарда долларов.

В предыдущий раз, когда речь шла лишь о втором месте в рейтинге самых покупаемых и просматриваемых фильмов, режиссер был разговорчивее.

«Я аплодирую вашим потрясающим успехам. Вы доказали, что киноиндустрия не только жива и здравствует, но она больше и сильнее, чем когда-либо!», — сказал тогда Кэмерон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джеймс Кэмерон решил снять четыре новых части фильма «Аватар».