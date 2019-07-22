Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с победой «Мстителей» над «Аватаром»

, 17:29 72

Финальная часть эпопеи про супергероев заняла первое место в списке самых кассовых фильмов в истории.

Фото : Wdsspr.ru

В мае 2019 года Джеймс Кэмерон уже вынужден был поздравлять Marvel Studios с ошеломляющим успехом. Тогда «Мстители: Финал» обошли его культовый фильм «Титаник», занимавший вторую позицию в списке самых кассовых фильмов в истории. Спустя два месяца режиссер потерпел полное поражение: «Мстители» обогнали по сборам в кинотеатрах «Аватар» и выбились в первую строчку рейтинга.

 

Twitter @officialavatar

Экс-чемпион проката «Аватар», снятый Кэмероном, собрал в свое время 2,78 миллиарда долларов. Финальная часть «Мстителей» от Marvel Studios стала самым кассовым фильмом в истории со счетом — 2,79 миллиарда долларов.

«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился

«Поздравляю, Marvel Studios!» — написал Джеймс Кэмерон в Тwitter.

В предыдущий раз, когда речь шла лишь о втором месте в рейтинге самых покупаемых и просматриваемых фильмов, режиссер был разговорчивее.

«Я аплодирую вашим потрясающим успехам. Вы доказали, что киноиндустрия не только жива и здравствует, но она больше и сильнее, чем когда-либо!», — сказал тогда Кэмерон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джеймс Кэмерон решил снять четыре новых части фильма «Аватар».

Читайте также

+25° Днём +25°
Ночью +13°
62.98
0.11 70.65
-0.14
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

18:47
Найдена французская подлодка «Минерва», пропавшая в 1968 году
18:38
«Сама виновата»: гимнастка рассказала о падении с высоты
18:36
Рейс «Москва — Анталия» возвращается во «Внуково» из-за отказа двигателя
18:29
Видео: жителей Казани перепугал дымящийся теплоход
18:18
Максима Виторгана заметили на отдыхе с Нино Нинидзе — фото
18:06
В Минобороны опровергли слухи об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии

Сейчас читают

Свадебное платье Регины Тодоренко раскритиковали в соцсетях — фото
Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет
Соцсети высмеяли Савченко, получившую всего восемь голосов на выборах

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги