«Приезжайте вашей дочке плохо»: Жестокое убийство произошло на севере Петербурга

Жестокое убийство произошло в ночь на субботу, 3 августа, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно, 33-летний житель Северной столицы нанес множество ножевых ранений своей супруге, а потом позвонил теще со словами:

«Приезжайте, вашей дочке плохо!»

Пока женщина ехала спасать дочь, зять исполосовал себя ножом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что подозреваемый в убийстве госпитализирован в тяжелом состоянии. Информации о причинах семейной трагедии пока не сообщается. Обстоятельства произошедешего выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса подозреваемого в убийстве студентки-блогера, в котором он рассказал о своих мотивах.