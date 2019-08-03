«Приезжайте вашей дочке плохо»: Жестокое убийство произошло на севере Петербурга

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После нанесения множественных ножевых ранений супруге, мужчина позвонил теще.

Фото : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Жестокое убийство произошло в ночь на субботу, 3 августа, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно, 33-летний житель Северной столицы нанес множество ножевых ранений своей супруге, а потом позвонил теще со словами:

«Приезжайте, вашей дочке плохо!»

Пока женщина ехала спасать дочь, зять исполосовал себя ножом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что подозреваемый в убийстве госпитализирован в тяжелом состоянии. Информации о причинах семейной трагедии пока не сообщается. Обстоятельства произошедешего выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса подозреваемого в убийстве студентки-блогера, в котором он рассказал о своих мотивах.

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