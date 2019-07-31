«Говорила, что никакой»: Подозреваемый в убийстве студентки-блогера рассказал о мотивах (18+)

5-tv.ru публикует новое видео допроса подозреваемого в убийстве девушки-блогера, тело которой был найдено в чемодане в Москве. Максим Г. утверждает, что встречался с партнершей за деньги в ее съемной квартире. Предполагаемый преступник признается, что Екатерина С. постоянно подшучивала над ним и якобы унижала его мужское достоинство.

«Она мне говорила по поводу того, что у меня не вкусная сперма, что я никакой, что мне не поможет ничего с моей внешностью. Там много, что было. Что мне не поможет ни пластика, ничего не поможет. Раньше еще было хуже», — говорит Максим Г.

5-tv.ru

По словам задержанного, во время последнего свидания он собирался было уйти, но попросил девушку сделать ему кофе.

«Потом я попросил у нее кофе и собирался уходить. Кофе попил бы, оделся и ушел бы. Она мне отказала в кофе. Сказала, что не хочет тратить на меня капсулу и у нее нет молока. Сахар она не употребляет. Поэтому сказала, что не будет мне кофе. Я сказал, что попробую сам сделать. Пошел, взял у нее кофе там, начал класть кофе себе в кружку», — рассказывает подозреваемый.

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Максим Г. отметил, что Екатерина С. в этот момент продолжала подтрунивать над ним и заявила, что ему придется накопить необходимую сумму для встречи с ней.

«Она продолжала надо мной дальше подшучивать, что мне опять придется месяц копить, чтобы к ней прийти еще раз… и я приду к ней только через полгода или год только потому, что у меня нет на это денег. Потом она вспомнила про мою бывшую, которая украла у меня деньги, и я ей просто ничего не делал. Там крупная сумма была», — рассказывает задержанный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве студентки-блогера в Москве. По словам Максима Г., Екатерина С. неоднократно его оскорбляла и унижала мужское достоинство. В определенный момент предполагаемый преступник не смог совладать с собой и расправился над партнершей.