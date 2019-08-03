Производственное здание полыхает в центре Москвы на площади в 2000 «квадратов»

В центре Москвы полыхает производственное четырехэтажное здание бывшего хладокомбината на Дубинской улице. Пожар возник ранним утром в субботу, 3 августа.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К тушению привлечены два вертолета МЧС России, а также 23 единицы техники и 67 человек личного состава. Движение на близлежайших улицах ограничено.

В результате ЧП погибших нет. Во время тушения пострадал один пожарный.

«К сожалению, при движении на боевое место поскользнулся и упал наш пожарный. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами», — сообщил врио начальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов.

По его словам, работы на месте пожара продлятся не менее двух-трех часов. Тушение осложнено тем, что в здании деревянные перекрытия. О причинах произошедшего пока не сообщается.