Какой праздник отмечают 3 августа и как лучше всего провести этот день?

В субботу, 3 августа, отмечается сразу несколько международных праздников и годовщин исторических событий.
Для жителей Соединенных Штатов сегодня Национальный день арбуза. В США эта сочная ягода давно стала незаменимым атрибутом пикников. Кстати, история появления этого праздника до сих пор не ясна. При этом популярность события увеличивается с каждым годом.
Также 3 августа отмечается День поцелуев с зеркалом и Международный день облысения — алопеции.
Принято считать, что зеркало — это отражение души и то, с каким настроением вы в него смотритесь, оно вам обратно и отдает. Если 3 августа с улыбкой посмотреть на свое отражение и прикоснуться к нему губами, то зеркало долго будет отражать все лучшее и отдавать вам взамен положительную энергию.
Международный день алопеции — это неофициальный день всех лысых. Алопеция буквально переводится с латинского языка как «облысение» — это патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища.
Именины сегодня празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр и Федор.
Народные приметы:
Если в этот день пройдет гроза — осень будет долгой.
Если 3 августа громко кричат сороки — будет очень теплая зима.
Большие кучи на муравейниках сулят холодную зиму.
Что можно делать в субботу, 3 августа:
Сегодняшний день крайне удачен для того, чтобы добавить какую-либо полезную привычку в свой распорядок дня.
Что нельзя делать 3 августа:
Сегодня категорически не стоит брать деньги в долг. В этот день лучше найти способ для того, чтобы их заработать.
Исторические события:
В 1922 году радио Нью-Йорка использовало в эфире первый в мире звуковой эффект: двумя деревяшками было изображено хлопанье дверью.
В 1963 легендарные The Beatles в последний раз выступили в ливерпульском клубе The Cavern.
В 1971 Пол Маккартни объявил о создании новой группы под названием Wings.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 3 августа православные верующие чтят память монаха Киево-Печерской лавры Онуфрия Молчаливого.