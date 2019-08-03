Какой праздник отмечают 3 августа и как лучше всего провести этот день?

В субботу, 3 августа, отмечается сразу несколько международных праздников и годовщин исторических событий.

Для жителей Соединенных Штатов сегодня Национальный день арбуза. В США эта сочная ягода давно стала незаменимым атрибутом пикников. Кстати, история появления этого праздника до сих пор не ясна. При этом популярность события увеличивается с каждым годом.

Также 3 августа отмечается День поцелуев с зеркалом и Международный день облысения — алопеции.

Принято считать, что зеркало — это отражение души и то, с каким настроением вы в него смотритесь, оно вам обратно и отдает. Если 3 августа с улыбкой посмотреть на свое отражение и прикоснуться к нему губами, то зеркало долго будет отражать все лучшее и отдавать вам взамен положительную энергию.

Международный день алопеции — это неофициальный день всех лысых. Алопеция буквально переводится с латинского языка как «облысение» — это патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища.

Именины сегодня празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр и Федор.

Народные приметы:

Если в этот день пройдет гроза — осень будет долгой.

Если 3 августа громко кричат сороки — будет очень теплая зима.

Большие кучи на муравейниках сулят холодную зиму.

Что можно делать в субботу, 3 августа:

Сегодняшний день крайне удачен для того, чтобы добавить какую-либо полезную привычку в свой распорядок дня.

Что нельзя делать 3 августа:

Сегодня категорически не стоит брать деньги в долг. В этот день лучше найти способ для того, чтобы их заработать.

Исторические события:

В 1922 году радио Нью-Йорка использовало в эфире первый в мире звуковой эффект: двумя деревяшками было изображено хлопанье дверью.

В 1963 легендарные The Beatles в последний раз выступили в ливерпульском клубе The Cavern.

В 1971 Пол Маккартни объявил о создании новой группы под названием Wings.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 3 августа православные верующие чтят память монаха Киево-Печерской лавры Онуфрия Молчаливого.