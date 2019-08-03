Владимир Путин подписал законы о шпионских устройствах

Президент России Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые были разработаны правительством, разъясняющих понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», сообщает «Экономика сегодня».

Согласно документу, к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, отныне не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно путем доработки или иным способом не добавлены новые свойства, позволяющие получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя.

Незаконный оборот подобных устройств предусматривает уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде четырех лет лишения свободы с запретом права занимать определенные должности до трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин увеличил детские пособия с 50 рублей до прожиточного минимума.