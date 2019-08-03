Владимир Путин подписал законы о шпионских устройствах

Президент России Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые были разработаны правительством, разъясняющих понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», сообщает «Экономика сегодня».
Незаконный оборот подобных устройств предусматривает уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде четырех лет лишения свободы с запретом права занимать определенные должности до трех лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин увеличил детские пособия с 50 рублей до прожиточного минимума.