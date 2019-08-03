«Ничего святого»: Незаконно митингующие привезли в центр Москвы коляски с детьми

Участники несанкционированного митинга в центре Москвы в субботу, 3 августа, привезли детей в колясках. Несмотря на предупреждения столичных властей о том, что в случае несогласованности акции, ее проведение является противозаконным, так называемые оппозиционеры решили задействовать в своем «шоу» малышей.

При этом они так увлеклись процессом, выкрикивая: «Это наше будущее!», что амплитуда раскачивания колясок достигла опасного предела — дети могли запросто выпасть.

Вероятно, это делается это для того, чтобы эти кадры разлетелись по русофобским иностранным СМИ, чтобы вновь попытаться «демонизировать» Россию. Тем не менее, на кадрах видно, что полицейские, создав руками цепь, даже не притрагиваются к орущей семейной паре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 30 человек были задержаны на незаконной акции в Москве.