«Ничего святого»: Незаконно митингующие привезли в центр Москвы коляски с детьми

, 15:42 Видео 149

Участники несанкционированной акции так увлеклись процессом, что едва не выронили своих малышей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Участники несанкционированного митинга в центре Москвы в субботу, 3 августа, привезли детей в колясках. Несмотря на предупреждения столичных властей о том, что в случае несогласованности акции, ее проведение является противозаконным, так называемые оппозиционеры решили задействовать в своем «шоу» малышей.

При этом они так увлеклись процессом, выкрикивая: «Это наше будущее!», что амплитуда раскачивания колясок достигла опасного предела — дети могли запросто выпасть.

Вероятно, это делается это для того, чтобы эти кадры разлетелись по русофобским иностранным СМИ, чтобы вновь попытаться «демонизировать» Россию. Тем не менее, на кадрах видно, что полицейские, создав руками цепь, даже не притрагиваются к орущей семейной паре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 30 человек были задержаны на незаконной акции в Москве.

Читайте также

+12° Днём +13°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Последние новости

16:11
Возбуждено уголовное дело об отмывании средств, за счет которых финансировался ФБК
15:58
Фото: Дочь Максима Виторгана познакомилась с актрисой Нино Нинидзе
15:42
«Ничего святого»: Незаконно митингующие привезли в центр Москвы коляски с детьми
15:32
Видео: 30 человек задержаны на незаконной акции в Москве
15:19
Полиция призывает разойтись собравшихся на несанкционированный митинг
15:06
Соседи затопили квартиру художника Никаса Сафронова, где хранились картины

Сейчас читают

Какой праздник отмечают 3 августа и как лучше всего провести этот день?
«Куколка!»: Дочь Дмитрия Маликова восхитила фанатов прической в стиле 80-х
«Для зрителей вы — муж и жена»: Мария Порошина выложила фото с Ярославом Бойко

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги