Возбуждено уголовное дело об отмывании средств, за счет которых финансировался ФБК

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Дело возбуждено по факту отмывания одного миллиарда рублей, полученных из-за рубежа преступным путем.

По данным следствия, в период с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, а также ряд его сотрудников получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в российской столице внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков. А затем они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК .

Следствие устанавливает личности всех соучастников преступления и предпринимает меры по их задержанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МВД выявило реальные масштабы финансовой империи Алексея Навального — основателя ФБК.