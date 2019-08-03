Возбуждено уголовное дело об отмывании средств, за счет которых финансировался ФБК

, 16:11 10

По данным следствия, речь идет о легализации порядка одного миллиарда рублей.

Фото : www.globallookpress.com

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Дело возбуждено по факту отмывания одного миллиарда рублей, полученных из-за рубежа преступным путем.

По данным следствия, в период с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, а также ряд его сотрудников получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в российской столице внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков. А затем они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК.

Следствие устанавливает личности всех соучастников преступления и предпринимает меры по их задержанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МВД выявило реальные масштабы финансовой империи Алексея Навального — основателя ФБК.

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