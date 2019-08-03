Актер Александр Паль задержан на несанкционированной акции в Москве

Популярный российский актер Александр Паль, известный по фильму «Горько», сериалу «Толя робот» и многим другим картинам, был задержан в Москве в субботу, 3 августа, на несанкционированной акции. Об этом артист рассказал на своей страничке в Instagram. Как отмечает агентство Интерфакс, Паль был задержан на Пушкинской площади, откуда его доставят в ОВД «Вешняки».

По данным пресс-службы столичной полиции за нарушение общественного порядка были задержаны десятки человек, один из них пришел на акцию с оружием. Также известно, что во время несогласованного митинга пострадал сотрудник Росгвардии, который был госпитализирован с сильным вывихом руки.

К слову, о том, что мероприятие 3 августа — незаконное, было известно за несколько дней. Жителей столицы предупреждали об этом стражи порядка. Между тем, в московской полиции отметили, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность.

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — отмечали правоохранители.

Об ответственности за участие в незаконных акциях напомнили и в прокуратуре.

«В интернете распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии — шествии по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, которое планируется провести 3 августа 2019 года. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано», — сообщали в надзорном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что незаконно митингующие привезли в центр Москвы коляски с детьми.