Кадры со свадебной вечеринки Хайди Клум и Тома Каулитца на легендарной яхте

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум и музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц решили наконец отпраздновать бракосочетание, которое, как говорят, тайно состоялось еще в феврале. Грандиозную свадебную вечеринку, на которую были приглашены не менее сотни человек, устроили на острове Капри в Италии. Известно, что праздник растянется на весь уикенд.

А накануне, в пятницу, 2 августа, 29-летний жених и 46-летняя невеста собрали самых близких друзей и родственников. В сети появилось видео, на котором все семейство, включая четверых детей Хайди Клум от брака с известным британским певцом Силом, плывут на катере и высаживаются на ступеньки в скале, ведущие в ресторан Riccio.

Основная вечеринка, как сообщает немецкое издание t-online, пройдет в субботу, 3 августа, на легендарной яхте Christina O, гостями которой в разное время были Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди с Аристотелем Онассисом, Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих и другие знаменитые персоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эротичной фотосессии, которую устроила Хайди Клум накануне свадьбы.