46-летняя Хайди Клум перед свадьбой устроила эротичную фотосессию в постели

, 5:37 Фото 37

Соблазнительными снимками звезда поделилась на своей странице Instagram.

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Фото, видео : Instagram @heidiklum

Немецкая супермодель Хайди Клум вместе с Томом Каулицем сейчас готовится к свадебной церемонии в Италии. В преддверии этого события 46-летняя знаменитость не забывает радовать поклонников пикантными кадрами. Звезда обладает безупречной фигурой и довольно часто демонстрирует ее в откровенных нарядах.

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Instagram @heidiklum

На этот раз модель позировала перед камерой в нижнем белье. На своей странице instagram Клум опубликовала серию снимков, на которых принимает довольно эротичные позы. Она старается двигаться максимально естественно: смеется, строит рожицы, валяется на постели. Причем модель снимается без грамма косметики на лице и растрепанной прической, что делает кадры еще более живыми.

Поклонники не смогли пройти мимо такой «горячей» фотосессии звезды и в комментариях выразили восхищение ее формами.

«Очень горячо!»

«Вы прекрасны! Люблю тебя!»

«Сексуальная красотка».

«Вас приятнее видеть естественной», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Клум высмеяла пользователей за слухи о собственной беременности.

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