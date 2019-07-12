46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц тайно поженились

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Осведомленные источники утверждают, что свадьба состоялась еще в феврале.

Фото : Instagram @heidiklum

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум тайно вышла замуж за музыканта группы Tokio Hotel Тома Каулитца. По данным TMZ, бракосочетание состоялось еще в феврале, и до сих пор паре удавалось хранить все в секрете.

Ранее  5-tv.ru рассказывал, что в декабре 2018 года Том сделал предложение Хайди предложение, и она ответила согласием, однако официально о свадьбе не сообщалось. В марте появились слухи, что Клум беременна пятым ребенком, но пока они не подтвердились.

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Том Каулитц — третий муж 46-летней звезды, он на 17 лет моложе супруги. От второго брака у Хайди Клум есть три сына и дочь. Младшему ребенку 10 лет, старшей — 15. Для Кулитца это второй брак, детей у него нет.

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