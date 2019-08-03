Вооруженный мужчина устроил стрельбу в магазине Walmart в американском городе Эль-Пасо в штате Техас. ЧП произошло около 11 часов дня по местному времени в субботу, 3 августа. О погибших информация не поступала. По данным очевидцев, были слышны минимум десять выстрелов. Информация уточняется.
Видео: Стрельба произошла в магазине Walmart в США
Сегодня, 21:01 Происшествия Видео 78
По информации местных СМИ, пострадали по меньшей мере 18 человек.
Смотрите также:
Закрыть
Три человека погибли в жутком ДТП в Ленинградской области — фото
Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
«Я не святая!» В сети обсуждают необычный наряд Веры Брежневой на «Жаре» — видео
Кто та 24-летняя «разлучница», которая влюбила в себя Александра Петрова
Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
«Мой любимый, мой самый красивый»: Гузеева призналась в любви Эвклиду Кюрдзидису
«Хозяюшка!»: Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо
Ирина Безрукова рассказала, как спасла сына в 12 лет и не смогла в 25
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова
Фото, видео : Mirror.co.uk, twitter @LambieMark, @Amichai Stein
Читайте также
Ночью +7°
0.81 71.71
1.24
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 22:19
- Первый полет совершил тяжелый беспилотник «Охотник»
- 22:03
- «Четыре часа лилась вода!» — Никас Сафронов о затопившей его квартиру соседке
- 21:47
- Глава Минфина РФ рассказал о реакции экономики России на санкции США
- 21:31
- «Неприлично красиво»: Серябкина снова дала шанс фанатам рассмотреть ее прелести
- 21:15
- Лидер группы Rammstein задержался в Санкт-Петербурге — видео
- 21:01
- Видео: Стрельба произошла в магазине Walmart в США
Сейчас читают
Новости Lentainform
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?