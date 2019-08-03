Видео: Стрельба произошла в магазине Walmart в США

, 21:01 Видео 78

По информации местных СМИ, пострадали по меньшей мере 18 человек.

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Фото, видео : Mirror.co.uk, twitter @LambieMark, @Amichai Stein

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в магазине Walmart в американском городе Эль-Пасо в штате Техас. ЧП произошло около 11 часов дня по местному времени в субботу, 3 августа. О погибших информация не поступала. По данным очевидцев, были слышны минимум десять выстрелов. Информация уточняется.

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