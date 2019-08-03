Видео: не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы в США

, 23:01 Видео 84

По некоторым данным, число погибших во время атаки на магазин Walmart в Эль-Пасо может достигнуть 18-20 человек.

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Фото, видео : Twitter @Alex97989654, @ThreatSuppress, @LambieMark, @felizkrennews, @no_itsmyturn, @SalgadoPhoto_, Facebook @Efrain Reyes

По последним данным, в результате массового расстрела посетителей торгового центра Walmart в Эль-Пасо, что в штате Техас (США) погибли десять человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Ранения получили около 30 человек. Также по некоторым данным, число погибших может достигнуть 18-20 человек.

Радом с ТЦ начальной средней школе имени Макартура организован штаб, где можно узнать информацию о своих близких, кто мог находится там во время нападения, а также найти выживших.

«Душераздирающая ситуация! Береги себя, Эль Пасо. Пожалуйста, следуйте всем указаниям аварийного персонала, так как мы продолжаем получать все больше обновлений», — написал в Twitter кандидат в президенты от демократов из Эль-Пасо Бето О’Рурк, добавив, что срочно возвращается из Лас-Вегаса.

Twitter.com @BetoORourke

На брифинге представитель местной полиции сообщил, что один человек задержан. Информация о нескольких стрелках пока не подтверждается. Он заверил жителей города, что опасности больше нет.

О стрельбе было доложено президенту США Дональду Трампу.

«Президент был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, мы продолжаем следить за ситуацией. Президент поговорил генеральным прокурором Барром и губернатором штата Техас Греггом Эбботом», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Белого дома.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЧП произошло около 11 часов дня по местному времени. Вооруженный мужчина ворвался в здание торгового центра и начал расстреливать людей.

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