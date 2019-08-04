Самбурская заявила, что ее несправедливо оштрафовали сотрудники ДПС

Актриса Настасья Самбурская пожаловалась на сотрудников Госавтоинспекции. По словам артистки, представители дорожной полиции выписали ей штраф, которого она не заслуживала.

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В частности, речь шла о тонировке окон ее автомобиля. Экипажу ДПС, остановившему Настасью для проверки, показалось, что стекла в машине темнее, чем это положено. При этом Самбурская пояснила, что тонировку она сделала, потому что ее узнают и фотографируют даже когда она за рулем.

При этом, считает актриса, вопрос можно было бы решить, дав сотрудникам правоохранительных органов денег, но для нее это «принципиальный вопрос».

«Потом еще четыре раза дэпээсники радостно махали палкой, выдергивая меня из общего потока автомобилей. А я махала протоколом, что вы опоздали и ничего не получите», — цитирует Самбурскую StarHit.

Несмотря на то, что актриса согласилась на штраф, она убеждена: правила проверки уровня затонированности стекол были нарушены сотрудниками ДПС. По ее словам, измерения должны проводиться только в светлое время суток на специальных станциях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Самбурской с бигуди и в домашнем халате порадовало ее поклонников естественностью.