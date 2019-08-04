«Кричали, что я их ограбила»: Толкалина в ужасе от реакции на отмену спектакля

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Выступление в Ейске пришлось отменить по техническим причинам.

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Фото, видео : Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина обратилась к своим поклонникам, которые были в ярости из-за отмены спектакля в Ейске. Видеопослание и текст актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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Толкалина пояснила, что вечером 2 августа в Ейске они с труппой должны были отыграть спектакль «Мастер и Маргарита», однако выступление пришлось отменить. Дело в том, что автобус, в которой ехала большая часть актеров с костюмами и декорациями, задержала полиция. Подъезды к городу усиленно охранялись из-за празднования Дня ВДВ и местного Праздника урожая.

Instagram @tolkalinaliuba

Досмотр транспортного средства продолжался до десяти часов вечера. Как отметила актриса, после проверки, которая длилась порядка 12 часов, полицейские просто извинились за доставленные неудобства. Спектакль труппе пришлось отменить — и когда Толкалина вышла на сцену, чтобы сообщить об этом, зрители накинулись на нее с гневными комментариями.

«Люди, зрители, пришедшие в театр, кричали, что я их ограбила и я виновница обмана, преступница, требовали, чтобы я вернула им деньги, не дав себе труда подумать, что существуют прокатчики, продюсеры, которые продают билеты и несут материальную ответственность», — написала Любовь в социальной сети.

Актриса призналась — она до сих пор не понимает, в чем в данной ситуации лично ее вина. Ведь она на месте и готова выйти на сцену — а это единственное, за что она как артистка несет ответственность.

«Надо было хоть стихи вам почитать!» — ругает себя расстроенная актриса.

Она также отметила, что труппа хотела перенести спектакль на следующий день и отыграть его в городском Доме офицеров, но это оказалось невозможным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина поделилась с поклонниками видео, которое сняла ее бабушка.

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