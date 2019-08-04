«Кричали, что я их ограбила»: Толкалина в ужасе от реакции на отмену спектакля

Любовь Толкалина обратилась к своим поклонникам, которые были в ярости из-за отмены спектакля в Ейске. Видеопослание и текст актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
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Толкалина пояснила, что вечером 2 августа в Ейске они с труппой должны были отыграть спектакль «Мастер и Маргарита», однако выступление пришлось отменить. Дело в том, что автобус, в которой ехала большая часть актеров с костюмами и декорациями, задержала полиция. Подъезды к городу усиленно охранялись из-за празднования Дня ВДВ и местного Праздника урожая.
Досмотр транспортного средства продолжался до десяти часов вечера. Как отметила актриса, после проверки, которая длилась порядка 12 часов, полицейские просто извинились за доставленные неудобства. Спектакль труппе пришлось отменить — и когда Толкалина вышла на сцену, чтобы сообщить об этом, зрители накинулись на нее с гневными комментариями.
«Люди, зрители, пришедшие в театр, кричали, что я их ограбила и я виновница обмана, преступница, требовали, чтобы я вернула им деньги, не дав себе труда подумать, что существуют прокатчики, продюсеры, которые продают билеты и несут материальную ответственность», — написала Любовь в социальной сети.
Актриса призналась — она до сих пор не понимает, в чем в данной ситуации лично ее вина. Ведь она на месте и готова выйти на сцену — а это единственное, за что она как артистка несет ответственность.
«Надо было хоть стихи вам почитать!» — ругает себя расстроенная актриса.
Она также отметила, что труппа хотела перенести спектакль на следующий день и отыграть его в городском Доме офицеров, но это оказалось невозможным.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина поделилась с поклонниками видео, которое сняла ее бабушка.