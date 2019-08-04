Сапожник без сапог? Сестра Влада Топалова боялась не выйти замуж

, 10:05 Фото 36

Владелица свадебного агентства поделилась откровением в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @alina_topalova

Сестра Влада Топалова 30-летняя владелица свадебного агентства Алина на прошлой неделе вышла замуж за эстонского бизнесмена Томаса Несона. Фотографией со свадьбы девушка поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте, а также рассказала, что ее путь к браку был длинным и тернистым.

«Я была „сапожником без сапог“ не потому даже, что „не брали“. Я была уверена, что у меня такого торжества, как те, что мы делаем в свадебном агентстве не будет», — призналась Алина.

Instagram @alina_topalova

По словам сестры Влада Топалова, она просто боялась, что у нее не будет свадьбы, так как «не заслужила». В конце девушка добавила, что в этом вопросе не нужно спешить и ни на кого оглядываться, главное — слушать свой внутренний голос.

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Пара сыграла свадьбу в Эстонии в узком кругу, так как Алина сейчас ждет ребенка. Предложение руки и сердца будущий супруг сделал девушке в марте 2018 года на пляже в Норвегии.

Поклонники в комментариях оставили Алине множество комплиментов и поздравили с торжеством.

Ранее Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье.

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