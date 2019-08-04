Сапожник без сапог? Сестра Влада Топалова боялась не выйти замуж

Сестра Влада Топалова 30-летняя владелица свадебного агентства Алина на прошлой неделе вышла замуж за эстонского бизнесмена Томаса Несона. Фотографией со свадьбы девушка поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте, а также рассказала, что ее путь к браку был длинным и тернистым.

«Я была „сапожником без сапог“ не потому даже, что „не брали“. Я была уверена, что у меня такого торжества, как те, что мы делаем в свадебном агентстве не будет», — призналась Алина.

Instagram @alina_topalova