«Шахерезада Степановна»: Королева в розовом бикини показала восточный танец

, 9:19 Фото 419

Певица отдыхает на Черноморском побережье.

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Фото, видео : Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева весело проводит время с семьей в Краснодарском крае, откуда делится в Instagram-аккаунте забавными фотографиями и видео.

Недавно в сторис артистка опубликовала ролик, где она в розовом бикини волшебно исполняет восточный танец на фоне моря. От палящего солнца звезду защищает полотенце, которое певица превратила в своего рода чалму.

«Шахерезада Степановна на югах, на Черноморском побережье», — говорит Наташа Королева и демонстрирует движения, характерные для героинь восточных сказок.

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К сожалению, поклонники не смогли прокомментировать ролик артистки, но они однозначно бы пришли в восторг от зажигалки-Королевой, как ее часто называют подписчики.

Instagram @koroleva__star
Ранее Наташа Королева рассказала, почему удалила «голый ответ» Лободе. Певица призналась, что заставило ее сделать ню-фотографию, а потом убрать из своего профиля Instagram.

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