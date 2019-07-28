Королева рассказала, почему удалила «голый ответ» Лободе

В начале июле певица Наташа Королева опубликовала в своем Instagram абсолютно голое фото. В кадре артистка выполняет стойку на руках. Таким образом Королева хотела поддержать Лободу, которая выложила подобный снимок. Но, как потом выяснилось, Светлана разместила не свою фотографию, а американского фитнес-блогера. В итоге разгорелся скандал. После этого Лобода удалила публикацию.

Вскоре из Instagram-аккаунта Наташи Королевой пропало ее ню-фото в необычной позе. В интервью KP.RU на фестивале «Жара» певица рассказала, куда же исчезла провокационная фотография.

«Я удалила ее самостоятельно: хорошего понемножку. Ну просто оно не подходило к моей ленте — в общем контексте выглядело странно. Поэтому пришлось удалить. Так как я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю», — призналась Королева.

Артистка добавила, что сделала этот кадр, так как ее цирковое прошлое дало о себе знать. Певица хотела запустить «челлендж: кому слабо». По словам Наташи, фото сделать было непросто, она простояла на голове около 15-20 минут. Несмотря на то, что Королева удалила снимок, она порадовалась, что в свои 46 лет еще может такое «вытворять».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне.