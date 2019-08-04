Неизвестный открыл огонь около часа ночи в воскресенье, 4 августа, в городе Дейтон в штате Огайо. Сообщает BNO News.

Это уже вторая серьезная атака за сутки в США. По предварительной информации, инцидент произошел на 5-й восточной улице.

Очевидцы сообщают, что жертвами атаки стали сразу несколько человек. По данным местных СМИ, погибли, предположительно, семеро жителей города.

На место прибыли экстренные службы и полиция. Обстоятельства пока неизвестны. Также нет информации о стрелке.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, во время атаки на ТЦ Walmart в американском Эль-Пасо в субботу, 3 августа, погибло 19 человек, еще 40 получили ранения. Задержанный по подозрению в расстреле людей 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус опубликовал за нескоторое время до нападения манифест, в котором обозначил, свою поддержу теракту, произошедшему в мечети Новой Зеландии. Также он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного «нашествия» и считает, что от этого страдает культура и экономика США.