Юлия Ковальчук в платье с перьями на бедрах эффектно станцевала в Баку

Бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук продемонстрировала рекорд выносливости — после 18-часового дня на ногах в Баку 36-летняя певица эффектно станцевала на шпильках.
Певица и телеведущая разместила в Instagram видео, на котором она в светлом платье как ни в чем ни бывало продолжает зажигательно двигаться. При этом нижняя часть ее наряда украшена перьями, что создает впечатление невесомости ее образу.
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В Баку завершился IV Международный музыкальный фестиваль «Жара-2019». На него съехались многие российские звезды эстрады — Светлана Лобода, Нюша, Любовь Успенская, Тимати и многие другие. Ведущими мероприятия были Яна Чурикова и Григорий Лепс.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары».