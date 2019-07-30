Юлия Ковальчук в платье с перьями на бедрах эффектно станцевала в Баку

Бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук продемонстрировала рекорд выносливости — после 18-часового дня на ногах в Баку 36-летняя певица эффектно станцевала на шпильках.

Певица и телеведущая разместила в Instagram видео, на котором она в светлом платье как ни в чем ни бывало продолжает зажигательно двигаться. При этом нижняя часть ее наряда украшена перьями, что создает впечатление невесомости ее образу.

« Начну с конца: вот так заканчивался мой 18-ти часовой рабочий день. Провела Дискотеку в Баку и шквал теплых эмоций от зрителей получила сполна. Про начало напишу завтра. А пока — спать! » — поделилась она впечатлениями.

В Баку завершился IV Международный музыкальный фестиваль «Жара-2019». На него съехались многие российские звезды эстрады — Светлана Лобода, Нюша, Любовь Успенская, Тимати и многие другие. Ведущими мероприятия были Яна Чурикова и Григорий Лепс.

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