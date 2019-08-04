Блогер Максим Стеклов призывал убивать детей силовиков

Молодой человек, который зарегистрирован в сети под ником Максим Стеклов распространял в сети сообщения провокационного характера, призывая людей убивать детей силовиков. В Twitter он писал о том, что необходимо вычислять сотрудников полиции и ОМОНа, чтобы их дети «однажды не пришли из школы».
Несогласованные акции прошли в Москве 27 июля и 3 августа. При том, что стражи порядка за несколько дней предупреждали жителей и гостей города о незаконности мероприятий.
Пресс-служба столичной полиции напомнила, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность. В правоохранительных органах также сообщили, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение правопорядка.
В ходе несанкционированной акции, которая прошла в субботу, 3 августа, по данным московской полиции, были задержаны около 600 человек. Во время задержания одного из них пострадал сотрудник Росгвардии, получивший сильный вывих. У одного из задержанных было найдено при себе огнестрельное оружие и молотки.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин высказался об организаторах незаконных акций в столице.