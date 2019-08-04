Блогер Максим Стеклов призывал убивать детей силовиков

Молодой человек, который зарегистрирован в сети под ником Максим Стеклов распространял в сети сообщения провокационного характера, призывая людей убивать детей силовиков. В Twitter он писал о том, что необходимо вычислять сотрудников полиции и ОМОНа, чтобы их дети «однажды не пришли из школы».

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — написал Максим Стеклов, отвечая на вопрос другого интернет-юзера, который критиковал «нападки» на правоохранителей, обеспечивавших общественный порядок на несогласованной акции в Москве 27 июля.

Twitter @max_steklov

Несогласованные акции прошли в Москве 27 июля и 3 августа. При том, что стражи порядка за несколько дней предупреждали жителей и гостей города о незаконности мероприятий.

Пресс-служба столичной полиции напомнила, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность. В правоохранительных органах также сообщили, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение правопорядка.

В ходе несанкционированной акции, которая прошла в субботу, 3 августа, по данным московской полиции, были задержаны около 600 человек. Во время задержания одного из них пострадал сотрудник Росгвардии, получивший сильный вывих. У одного из задержанных было найдено при себе огнестрельное оружие и молотки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин высказался об организаторах незаконных акций в столице.